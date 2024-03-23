Более 600 доноров сдали кровь в первый час работы центров крови в Подмосковье

Минздрав Подмосковья: более 600 доноров сдали кровь за час работы центров крови

Более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови в Подмосковье после теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения региона в Telegram-канале.

«За первый час работы центров крови Подмосковья уже более 600 доноров сдали кровь», — сообщили в ведомстве.

Люди также массово приходят в Центр крови имени Гаврилова в Москве, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте, у здания образовалась огромная очередь.

Ранее МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе». После стрельбы и пожара в концертном зале было госпитализировано 107 человек. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.