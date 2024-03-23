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08:08, 23 марта 2024Россия

В пяти минутах от «Крокус Сити Холла» заработает центр помощи пострадавшим

Воробьев: в пяти минутах от «Крокуса» заработает центр помощи пострадавшим

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В пяти минутах от «Крокус Сити Холла» в Подмосковье начнет работу центр помощи пострадавшим в теракте и родственникам погибших. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, он находится в помещениях фонда «Защитники Отечества» в бизнес-центре «Кубик». Работа стартует в субботу, 23 марта, в 10:00. «Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0», — подчеркнул он.

Воробьев добавил, что в центре будут представители властей Москвы и Подмосковья.

Нападение на посетителей «Крокус Сити Холла» произошло вечером 22 марта. Затем в здании вспыхнул крупный пожар. Люди оказались заблокированы в помещениях.

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      Марина Совина
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