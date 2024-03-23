Стало известно о массовой сдаче крови для пострадавших в «Крокусе»

РИА Новости: люди в Москве сдают кровь для пострадавших при теракте в «Крокусе»

Люди массово приходят в Центр крови имени Гаврилова в Москве, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом передает РИА Новости.

В публикации уточняется, что донорский центр принимает желающих сдать кровь с 8:30 по московскому времени. По данным корреспондента РИА Новости, у здания возникла огромная очередь.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.