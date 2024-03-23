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22:11, 23 марта 2024Спорт

Загитова сделала пожертвование пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Загитова пожертвовала 500 тысяч рублей пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала пожертвование погибшим и пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом фигуристка рассказала в своем Telegram-канале.

21-летняя спортсменка опубликовала чек о переводе на сумму 500 тысяч рублей. «Если у вас есть возможность помочь — помогайте! Сейчас очень важна сплоченность и поддержка друг друга», — написала она.

23 марта Сбер и «Российский Красный Крест» открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших. Желающие могут оказать сделать перевод средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка.

Стрельба в «Крокусе» произошла вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже открыли прицельный огонь из автоматов по пришедшим на концерт группы «Пикник». Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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      Дарья Коршунова
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