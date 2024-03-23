«Сказали убивать людей. Каких? Без разницы». Опубликованы первые показания террористов из «Крокуса»

Подозреваемый в теракте в ТЦ «Крокус» заявил, что с ним связались в Telegram

В сети появились кадры первых допросов предполагаемых террористов из «Крокус Сити Холла» в Красногорске, которых задержали в Брянской области. На опубликованных записях один из них рассказал, что согласился убивать людей за деньги, а указания получал от неких кураторов в Telegram.

В свою очередь, предварительно установленный глава группы террористов сообщил, что приехал в Москву на заработки, однако долго не мог найти работу.

За убийство людей террористам пообещали полмиллиона рублей

На одном из видео сотрудники силовых структур опрашивают мужчину, стоящего на коленях. Он говорит, что прилетел в Россию из Турции 4 марта. Задержанному задали вопрос, что он делал в «Крокусе». Далее последовал следующий диалог:

— Застрелил.

— Кого? По чьему указанию?

— Людей.

— Зачем?

— За деньги.

— За сколько денег?

— Где-то полмиллиона.

Вознаграждение мужчина должен был получить на карту. К моменту задержания ему успели, по его словам, перевести только половину суммы. При этом банковские карты, отметил подозреваемый, он и его сообщники «побросали» вместе с одеждой, когда им поступил сигнал бежать.

От кого именно поступило задание убивать людей, мужчина не уточнил, однако отметил, что с этим человеком общался в Telegram. «По Telegram написали, без имени, без фамилии, без ничего. (...) Я в Telegram учился, проповедника слушал там. Его помощник мне написал».

Задержанный отметил, что написали ему примерно месяц назад, предложив деньги. Также он добавил, что оружие им достали кураторы.

За деньги предлагал такие дела сделать. Такие убийства. Место они скинули. — Они сказали конкретно, кого убивать? — Людей. — Каких? — Без разницы. — Заходите и убивайте? — Да

Предполагаемый глава группы террористов сообщил, что хотел работать в такси

На другом опубликованном видео — предполагаемый глава группы террористов. Мужчина не говорит по-русски, ему предоставили переводчика. Он сообщил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе.

«Знакомый Абдулло купил машину, хотели работать. Легковая машина, в такси хотели работать», — рассказал он.

Задержанный отметил, что с Абдулло познакомился 10-12 дней назад в Telegram. При этом подозреваемый на приведенной записи не рассказывает о совершении теракта.

В сети также появилось видео задержания третьего подозреваемого в атаке на «Крокус». Его вывели из леса под Брянском с окровавленным лицом. Записи его допроса пока не приводилось.

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

В ночь на 23 марта силовики обнаружили в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области белый Renault Symbol, подходящий под ориентировку полиции. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе погони по автомобилю была открыта стрельба, и он перевернулся.

По данным Mash и Baza, в салоне находились четыре человека: 37-летний Насридинов Махмадрасул, 51-летний Исмонов Ривожидин, 21-летний Сафолзода Шохинджонн и 29-летний Назаров Рустам. После остановки транспортного средства двое из них сразу бросились в бега, еще двоих задержали.

При этом в МВД Таджикистана заявили, что два человека из ориентировок — Исмонов Риводжиддин и Насридинов Махмадрасул — сейчас находятся в республике.