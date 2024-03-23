В Брянской области задержали машину с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокусе». При погоне авто перевернулось

В Брянской области нашли авто с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокусе»

В Навлинском районе Брянской области задержан белый Renault Symbol, на котором могли передвигаться устроившие теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. По данным Telegram-канала Mash, в салоне машины находились четверо из шести предполагаемых террористов. После остановки транспортного средства двое из них сразу бросились в бега, еще двоих задержали и допрашивают.

Уточнятся, что автомобиль настигли всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной. По неподтвержденной информации Telegram-канала «112», подходящий под ориентировку Renault Symbol не остановился по требованию сотрудника полиции и тогда силовикам пришлось открыть огонь по колесам.

Внутри авто находились 37-летний Насридинов Махмадрасул, 51-летний Исмонов Ривожидин, 21-летний Сафолзода Шохинджонн и 29-летний Назаров Рустам. Кого именно задержала полиция, не уточняется.

В салоне автомобиля были найдены пистолет ПМ и магазин к автомату АКМ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, на котором передвигались подозреваемые, был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. В ходе погони по нему была открыта стрельба, и машина перевернулась.

В салоне машины силовики обнаружили найдены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ , а также несколько паспортов.

В Брянской области ввели план «Перехват»

После того, как в Брянской области остановили белый Renault Symbol, в регионе ввели план «Перехват».

На границе России и Украины в регионе выставили дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших из автомобиля мужчин не смогли скрыться из страны. Остановившие машину сотрудники ГИБДД передали информацию пограничникам.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» на участке трассы М-3 «Украина» были введены ограничения на движение транспортных средств. Поиски предполагаемых преступников продолжаются.

В Таджикистане назвали фейком информацию о причастности граждан страны к теракту

Министерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье.

Внешнеполитическое ведомство попросило СМИ воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по поводу исполнителей теракта.

«Просим российских журналистов воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации по исполнителям теракта в "Крокус Cити Холле", так как в различных неофициальных каналах есть много вбросов», — сказал начальник департамента информации внешнеполитического ведомства Шохин Самади.

МИД Таджикистана также сообщил, что власти России не связывались с Душанбе по поводу причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холле».