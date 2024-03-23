В российском регионе ввели план «Перехват»

Shot: в Брянской области ввели план «Перехват» из-за теракта в Крокусе

В Брянской области ввели план «Перехват» из-за теракта в «Крокусе». Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что в Брянской области остановили один из автомобилей, который проходил по ориентировке. Машина была поймана в Навлинском районе региона, который находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Также стало известно о задержании двоих человек, еще двум удалось скрыться.

Сейчас на границе России и Украины в регионе выставили дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших из «Рено Симбол» не смогли скрыться из страны. Остановившие машину сотрудники ГИБДД передали информацию пограничникам.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов перед выступлением группы «Пикник». Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Списки опознанных жертв теракта в Красногорске опубликуют в 10:00 мск, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Сейчас на месте происшествия работают 477 спасателей и 183 единицы техники. Утром они начали разбор зрительного зала, где частично обрушились перекрытия, написал он в Telegram-канале.

