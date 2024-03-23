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08:23, 23 марта 2024Россия

В Брянской области остановили автомобиль по ориентировке

«112»: в Брянской области остановили автомобиль по ориентировке, задержаны двое
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

В Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке, об этом сообщается в Telegram-канале «112» со ссылкой на источник.

По его данным, четыре человека, находившихся в машине, бросились в бега. Полиция смогла задержать двоих. «Сейчас с ними работают правоохранители. Говорить, что они причастны к теракту в "Крокусе" — преждевременно», — подчеркнул источник.

Ранее теракт в «Крокус Сити Холле» связали с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, террористическая организация запрещена в России). Источники сообщили, что в ночь на субботу, 23 марта, силовики начали получать ориентировки из оперативного штаба, в соответствии с которыми велся поиск открывших стрельбу.

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      Марина Совина
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