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01:56, 23 марта 2024Силовые структуры

Теракт в «Крокусе» связали с «Русским добровольческим корпусом»

Источники «Ъ» связали теракт к «Крокусе» с «Русским добровольческим корпусом»

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Источники издания «Коммерсантъ» связали теракт в «Крокус Сити Холле» с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, террористическая организация запрещена в России).

По их данным, в ночь на 23 марта силовики начали получать ориентировки из оперативного штаба, в соответствии с которыми велся поиск открывших стрельбу.

«В них, по данным источников "Ъ", говорилось, что террористы — молодые люди, славяне, они выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы», — отмечается в публикации.

Также уточняется, что нападавшие были одеты в военную одежду, в том числе высокие берцы. Силовики указали на то, что подготовка у них могла быть не только боевой, но и страйкбольной, из-за чего они стреляли во всех, кого считали противниками.

Накануне стало известно, что спецназ Росгвардии изъял у семерых москвичей, собиравшихся создать ячейку РДК, холодное оружие и флаги с нацистской символикой.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

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      Марина Совина
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