Росгвардия изъяла у членов московской ячейки РДК мачете, топор, ножи и пистолет

Росгвардия: у членов московской ячейки РДК изъяты мачете, топор, ножи и пистолет

Начало событий в новости Задержание собиравшихся создать ячейку РДК москвичей попало на видео ФСБ

Спецназ Росгвардии изъял у семерых москвичей, собиравшихся создать ячейку запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), холодное оружие и флаги с нацистской символикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обысков по местам их жительства спецназовцы нашли средства связи, содержащие переписку с главарями РДК, мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые баллончики.

По данным ФСБ, подозреваемые планировали проведение насильственных акций против сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Задержание членов ячейки попало на видео.