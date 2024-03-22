ФСБ задержала собиравшихся создать ячейку запрещенного РДК россиян

В Москве ФСБ задержала семерых жителей, собиравшихся создать ячейку РДК

В Москве сотрудники ФСБ задержали семерых местных жителей, которые собирались создать ячейку запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В ведомстве заявили, что задержанные хотели создать преступную группу для проведения насильственных акций в отношении силовиков, военных и иностранцев.