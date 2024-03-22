Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 22 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала собиравшихся создать ячейку запрещенного РДК россиян

В Москве ФСБ задержала семерых жителей, собиравшихся создать ячейку РДК

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Москве сотрудники ФСБ задержали семерых местных жителей, которые собирались создать ячейку запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В ведомстве заявили, что задержанные хотели создать преступную группу для проведения насильственных акций в отношении силовиков, военных и иностранцев.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      «Два месяца назад было невозможно представить». Орбан назвал возможные сроки отправки войск НАТО на Украину

      В Киеве потребовали от Запада больше средств ПВО

      ФСБ задержала собиравшихся создать ячейку запрещенного РДК россиян

      В российском городе снег с крыши рухнул на голову женщине

      В Харьковской области Украины начались перебои с водоснабжением

      В ДНР назвали последствия ударов России по Украине

      Австралия присоединится к коалиции по передаче беспилотников ВСУ

      Белла Хадид снялась топлес

      Стало известно о работающих за границей в обход санкций гражданах КНДР

      Китай заявил о необходимости провести мирную конференцию по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше