Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 21 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала пытавшегося подорвать российских военных террориста

ФСБ предотвратила теракты против российских военных в Белгородской области
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты против российских военных, дислоцированных в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Задержан готовивший взрыв террорист. Он является гражданином России, который поддерживает «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и выполнял его задание. Мужчина намеревался дистанционно привести в действие взрывное устройство рядом с месторасположением военнослужащих Вооруженных сил России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, покушение на участие в деятельности террористической организации, подготовка диверсии и незаконное хранение взрывчатых устройств.

18 марта Минобороны России сообщило о нанесении ударов по РДК в двух регионах Украины. Российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад украинской территориальной обороны и РДК в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка и Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Продолжение в новости Задержанный ФСБ россиянин признался в подготовке взрыва военных
      Последние новости

      Китайские банки перестали принимать платежи из России в юанях. В чем причина?

      В Швеции заявили о росте роли НАТО в поддержке Украины

      Российский ученый предупредил об арктических осах

      Путин пообещал использовать все идеи и предложения кандидатов в президенты

      Поставка товаров в Россию упала в начале года

      Путин выступил с обращением по итогам выборов президента России

      В Молдавии рассказали о пользе для страны от сотрудничества с НАТО

      Раскрыты особенности впервые уничтоженной в зоне СВО эстонской THeMIS UGV

      Лавров рассказал о мотивации США при попытках дестабилизации России

      Адвокат Ефремова раскрыл порядок назначения заседания по заявлению на УДО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше