ФСБ задержала пытавшегося подорвать российских военных террориста

ФСБ предотвратила теракты против российских военных в Белгородской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты против российских военных, дислоцированных в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Задержан готовивший взрыв террорист. Он является гражданином России, который поддерживает «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и выполнял его задание. Мужчина намеревался дистанционно привести в действие взрывное устройство рядом с месторасположением военнослужащих Вооруженных сил России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, покушение на участие в деятельности террористической организации, подготовка диверсии и незаконное хранение взрывчатых устройств.

18 марта Минобороны России сообщило о нанесении ударов по РДК в двух регионах Украины. Российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад украинской территориальной обороны и РДК в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка и Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области.