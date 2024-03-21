Задержанный ФСБ россиянин признался в подготовке взрыва военных

Готовивший теракт против ВС РФ под Белгородом признался в работе на Украину

Гражданин России, задержанный сотрудниками ФСБ в Белгородской области при подготовке теракта против Вооруженных сил РФ, дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

По словам задержанного, он связался в мессенджере с украинской спецслужбой и передавал им координаты расположения российских войск на территории Белгородской области. Он вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и под их контролем планировал совершить теракт с помощью взрывчатки в городе Валуйки.

Ранее 21 марта ФСБ сообщила о предотвращении преступления. Сторонник РДК намеревался дистанционно привести в действие взрывное устройство рядом с месторасположением военнослужащих Вооруженных сил России. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, покушение на участие в деятельности террористической организации, подготовка диверсии и незаконное хранение взрывчатых устройств.