ВС России ударили по «Русскому добровольческому корпусу» в двух регионах Украины

ВС нанесли удары по «Русскому добровольческому корпусу» в двух регионах Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по Русскому добровольческому корпусу (РДК, запрещенная в России террористическая организация) в двух регионах Украины. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Уточняется, что российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад украинской теробороны и РДК в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка, Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области.