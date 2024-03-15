Путин назвал число атаковавших Белгородскую и Курскую область диверсантов

Путин: Белгородскую и Курскую область атаковали свыше 2,5 тысячи диверсантов

Украинские силы попытались атаковать территорию Курской и Белгородской областей подразделениями численностью свыше 2,5 тысячи солдат, а также 35 танками и примерно 40 боевыми бронированными машинами. Такие цифры озвучил президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу, 15 марта, РИА Новости.

«Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысячи личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин», — сказал он.

Ранее 12 марта в Министерстве обороны России сообщили, что за прошедшие трое суток удалось пресечь все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться в Белгородскую и Курскую области. Общие потери ВСУ составили более 1,5 тысячи бойцов. Кроме того, российским военнослужащим удалось подбить 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.