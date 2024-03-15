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10:47, 15 марта 2024Россия

В Минобороны заявили о пресечении попыток украинских ДРГ прорваться в Россию

Минобороны: удалось пресечь все попытки украинских ДРГ прорваться в Россию

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

За прошедшие трое суток удалось пресечь все попытки украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) прорваться в Россию. Об этом заявили в Минобороны, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что диверсанты хотели проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили более 1,5 тысячи бойцов, отметили в Минобороны.

Кроме того, российским военнослужащим удалось подбить 18 танков и 23 боевые бронированные машины противника.

14 марта стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Белгородской области.

По предварительной информации, украинские диверсанты якобы попытались высадить вертолетный десант у села Козинка. В районе белгородского села был зафиксирован бой, указывали военкоры.

Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

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      Анна Щербакова
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