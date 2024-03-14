Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Белгородской области

Baza сообщила о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Белгородской области

Стало известно о попытке прорыва диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что диверсанты ведут боевые действия в районе приграничного села Козинка. По предварительным данным, ВСУ якобы попытались высадит вертолетный десант у села.

Об этом также сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их данным, в районе села ведется бой. Вертолеты долетели до Белгородской области на сверхмалой высоте из-за чего якобы остались недосягаемыми для систем противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся прорваться через границу. На снятых беспилотником кадрах видна группа украинских военнослужащих с желтыми лентами на форме, которые лежат на открытом пространстве. Некоторые из них не подают признаков жизни и не шевелятся. В нескольких метрах от украинских солдат горит неидентифицированная постройка.