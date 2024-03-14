Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:49, 14 марта 2024Россия

Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Белгородской области

Baza сообщила о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Белгородской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Стало известно о попытке прорыва диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что диверсанты ведут боевые действия в районе приграничного села Козинка. По предварительным данным, ВСУ якобы попытались высадит вертолетный десант у села.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Об этом также сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их данным, в районе села ведется бой. Вертолеты долетели до Белгородской области на сверхмалой высоте из-за чего якобы остались недосягаемыми для систем противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся прорваться через границу. На снятых беспилотником кадрах видна группа украинских военнослужащих с желтыми лентами на форме, которые лежат на открытом пространстве. Некоторые из них не подают признаков жизни и не шевелятся. В нескольких метрах от украинских солдат горит неидентифицированная постройка.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

      «Балтика» обыграла «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России

      Ягуар набросился на туристов в джунглях и попал на видео

      Врачи развеяли распространенный миф о почках

      49-летняя звезда «Ворониных» показала фигуру в купальнике

      В США оценили новую функцию российской «Герани»

      Миллиардер пообещал построить новый «Титаник» и повторить фатальный рейс

      Боец ВСУ раскритиковал командование за отправку военных «на фарш»

      Убегавший от полиции после разбоя россиянин спрыгнул со второго этажа

      Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше