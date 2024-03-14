Уничтожение пытавшихся прорваться в Россию диверсантов сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов, пытавшихся прорваться через границу. Видеозапись поступила в редакцию «Ленты.ру».

На снятых беспилотником кадрах видна группа украинских военнослужащих с желтыми лентами на форме, которые лежат на открытом пространстве. Некоторые из них не подают признаков жизни и не шевелятся. В нескольких метрах от украинских солдат горит неидентифицированная постройка.

Помимо этого, военное ведомство обнародовало видео уничтожения украинской бронетехники. На записи демонстрируется украинский танк без явных повреждений.

14 марта украинские диверсионно-разведывательные группы попытались проникнуть на российскую территорию. Минобороны сообщило о пресечении попытки захода диверсантов и проинформировало, что в ходе боестолкновений противник потерял до 195 человек.