Стало известно о новой попытке диверсантов вторгнуться на российскую территорию

Mash сообщил о новой попытке диверсантов проникнуть в Белгородскую область

Украинские диверсанты пытаются снова вторгнуться в Белгородскую область. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, российские войска вступили в бой с противником в районе села Сподарюшино. По данным из открытых источников, окраина этого населенного пункта находится в нескольких сотнях метров от границы с Украиной.

12 марта украинские диверсионно-разведывательные группы попытались проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей. В Минобороны России отметили, что на территории Белгородской области это происходило в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и ранее упомянутого Сподарюшино. Атаки противника были отражены.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя попытки украинских войск атаковать приграничные российские регионы, связал это с отсутствием у Киева успехов на линии боевого соприкосновения. Глава государства заявил, что украинскому руководству необходимо «хоть что-то показать» и привлечь внимание к своим действиям в информационном поле.