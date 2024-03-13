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08:04, 13 марта 2024Россия

Путин объяснил попытки атак Киева на Белгородскую и Курскую области

Путин связал попытки атак на Белгородскую и Курскую области с неудачами Киева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Президент России Владимир Путин связал попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области с украинскими неудачами на линии фронта. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украине «нужно хоть что-то показать», и «внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела».

12 марта Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ. Помимо того, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию области в районе поселка Теткино.

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      Марина Совина
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