Путин объяснил попытки атак Киева на Белгородскую и Курскую области

Путин связал попытки атак на Белгородскую и Курскую области с неудачами Киева

Президент России Владимир Путин связал попытки Киева атаковать Белгородскую и Курскую области с украинскими неудачами на линии фронта. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Ни одной из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», — объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что Украине «нужно хоть что-то показать», и «внимание должно было бы быть сосредоточено на информационной стороне дела».

12 марта Курская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. В результате средства ПВО сбили 11 дронов ВСУ. Помимо того, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться на территорию области в районе поселка Теткино.