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11:32, 12 марта 2024Россия

Губернатор прокомментировал попытку украинской ДРГ прорваться в Курскую область

Курский губернатор Старовойт подтвердил попытку ДРГ прорваться в регион
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться на российскую территорию в районе поселка Теткино. Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Старовойта, в результате стрелкового боя диверсантам не дали прорваться в регион. При этом губернатор подчеркнул, что обстрел Теткина Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжается с самого утра. На данный момент известно об одном пострадавшем. Ему оказали медицинскую помощь.

Старовойт также сообщил, что ночью Курская область попала под массированную атаку беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар, сбив 11 дронов. Однако ракетная опасность в регионе сохраняется, предупредил губернатор.

Ранее Baza сообщала, что во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в районе поселка Теткино пострадали два человека. По неподтвержденной информации источника издания, ранен местный житель и еще один человек, личность которого пока неизвестна.

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Утром 12 марта украинская ДРГ попыталась прорваться сразу в два российских региона — Курскую и Белгородскую области. По данным военкоров, диверсанты передвигались на нескольких пикапах. По словам военного корреспондента Александра Коца, подготовку атаки на Белгородскую область раскрыли несколько дней назад, после чего российские войска наносили точечные удары по технике и живой силе ВСУ в приграничных районах.

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      Константин Лысяков
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