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09:06, 12 марта 2024Россия

Стало известно о раненых в бою с украинскими диверсантами в Курской области

Baza: два человека ранены в бою с украинскими диверсантами в Курской области

Фото: Reuters

Два человека были ранены во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в районе поселка городского типа Теткино в Курской области, сообщает Baza.

По данным источника, один из раненых — местный житель. Личность второго устанавливается. В настоящий момент бои продолжаются, работает артиллерия.

Утром во вторник, 12 марта, сообщалось, что украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области на нескольких пикапах. На подходе к границе были замечены несколько танков противника.

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      Анастасия Алимпиева
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