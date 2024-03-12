Стало известно о раненых в бою с украинскими диверсантами в Курской области

Baza: два человека ранены в бою с украинскими диверсантами в Курской области

Два человека были ранены во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в районе поселка городского типа Теткино в Курской области, сообщает Baza.

По данным источника, один из раненых — местный житель. Личность второго устанавливается. В настоящий момент бои продолжаются, работает артиллерия.

Утром во вторник, 12 марта, сообщалось, что украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области на нескольких пикапах. На подходе к границе были замечены несколько танков противника.

