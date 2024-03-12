Стало известно о боях с украинскими диверсантами в двух регионах России

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области

Украинские диверсанты попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области, с ними начались бои. Об этом стало известно изданию Baza, подробности появились в Telegram-канале.

Как выяснил проект Wargonzo, диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких пикапах проникли на территории двух российских регионов.

Также, как утверждают некоторые российские военкоры, на подходе к границе были выявлены несколько украинских танков, которые оказывали огневое воздействие во время попытки штурма.

Противника стали вытеснять. Так, жители Курской области рассказали о стрелковом бое в районе Теткино. При этом, в соцсетях расходится видео со звуками автоматных очередей, якобы снятое вблизи города. Подлинность кадров никто из властей не подтвердил.

Официальных комментариев по ситуации от властей Белгородской и Курской областей пока не поступало.

Ранее сообщалось, что украинская ДРГ пыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области.