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12:28, 12 марта 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила об уничтожении 100 диверсантов при прорыве на территорию России

ФСБ: при попытке прорыва ВСУ на территорию РФ уничтожены 100 диверсантов
Начало событий в новости Стало известно о боях с украинскими диверсантами в двух регионах России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Уничтожены 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Ответным огнем с российской стороны уничтожены шесть танков противника, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин.

ФСБ опровергла информацию о том, что украинские диверсанты проникли в населенные пункты приграничных областей России. Вместе с тем, по данным российской спецслужбы, было пресечено несколько попыток прорыва ВСУ через государствую границу с 10 марта.

В настоящее время продолжается нанесение ударов по противнику.

О попытках прорыва украинских ДРГ на территорию России стало известно утром во вторник, 12 марта — об этом сообщили военкоры. По их данным, диверсанты на нескольких пикапах пытаются проникнуть на территорию Курской и Белгородской областей.

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      Любовь Ширижик
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