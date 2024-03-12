ФСБ рассказала подробности о попытках прорыва ВСУ на территорию России

ФСБ: пресечено несколько попыток нарушения госграницы России

Сотрудники ФСБ совместно с приданными подразделениями Вооруженных сил России с 10 марта пресекли несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Это пытались сделать формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате силовики уничтожили 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России.

В ведомстве заявили, что удары по украинским вооруженным формированиям продолжаются. При этом там опровергли информацию о заходе украинских военных в населенные пункты Белгородской и Курской областей.

