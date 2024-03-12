ФСБ опровергла сведения о заходе украинских военных в населенные пункты

ФСБ опровергла сведения о заходе боевиков в Белгородскую и Курскую области

ФСБ опровергла сведения о заходе украинских военных в населенные пункты Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России отметили, что появившаяся в социальных сетях информация о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований, не соответствуют действительности.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России.