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12:37, 12 марта 2024Силовые структуры

ФСБ опровергла сведения о заходе украинских военных в населенные пункты

ФСБ опровергла сведения о заходе боевиков в Белгородскую и Курскую области

Фото: Павел Колядин / ТАСС

ФСБ опровергла сведения о заходе украинских военных в населенные пункты Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России отметили, что появившаяся в социальных сетях информация о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований, не соответствуют действительности.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России.

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