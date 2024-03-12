ФСБ заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям

ФСБ: нанесение ударов по формированиям в украинском приграничье продолжается

ФСБ России заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям на границах в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается», — уточнили в ФСБ.

Ранее ведомство сообщило об уничтожении 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России.

