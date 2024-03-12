Силовые структуры
ФСБ заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям
ФСБ: нанесение ударов по формированиям в украинском приграничье продолжается
ФСБ России заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям на границах в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается», — уточнили в ФСБ.
Ранее ведомство сообщило об уничтожении 100 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию России.