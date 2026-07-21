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05:40, 21 июля 2026Бывший СССР

Боец ВСУ попытался отправить почтой украденные ворота

РИА Новости: Боец ВСУ украл кованые ворота и пытался отправить их почтой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) украл кованые ворота в Родинском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил РИА Новости житель города Роман Красильников.

По его словам, украинский военный попытался отправить ворота через службу доставки «Новая почта». Однако там ему отказали, объяснив это тем, что ворота являются негабаритным грузом.

Собеседник агентства добавил, что бойцы ВСУ занимались мародерством и пытались отправлять награбленное домой, в том числе холодильники. В связи с этим, отметил Красильников, сотрудники службы доставки требовали у украинских военнослужащих предоставить документы, подтверждающие покупку.

Ранее украинский военный пытался украсть пылесос с автомойки в Краматорске и попал на видео. Однако скрыться с места преступления ему не удалось — к автомобилю подошел охранник и заставил военного вернуть украденное.

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