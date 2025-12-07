Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:08, 7 декабря 2025Бывший СССР

Боец ВСУ попытался украсть пылесос в Краматорске и попал на видео

Боец ВСУ пытался украсть пылесос с автомойки в Краматорске и был пойман
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинский военнослужащий пытался украсть пылесос с автомойки в Краматорске и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как боец кладет пылесос в машину, а затем садится в нее, чтобы уехать. Однако скрыться с места преступления ему не удалось — к автомобилю подошел охранник и заставил военного вернуть украденное.

Ранее военный эксперт Алексей Живов спрогнозировал сроки начала боев за Краматорск. По его словам, они могут начаться уже в первой половине 2026 года. «Особенно с учетом того, что продвижение также идет в районе Северска, Часов Яра. Большая часть Донбасса уже освобождена, остался только этот небольшой кусок», — отметил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил об «очень дорогой» расплате Украины за удары по России

    Военкор предрек «катастрофическую фазу» для ВСУ после потери одного города

    Дмитриев назвал способ «сделать Европу снова великой»

    ЕС уличили в причастности к коррупции на Украине

    Боец ВСУ попытался украсть пылесос в Краматорске и попал на видео

    Губерниев уличил Большунова в неуважении к людям

    Украина погрузится во тьму

    Раскрыта значимость заявления сына Трампа о суперкарах с украинскими номерами в Монако

    Астроном заметил у «инопланетного корабля» необычную деталь

    Одну европейскую страну не пригласили на саммит по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok