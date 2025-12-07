Боец ВСУ попытался украсть пылесос в Краматорске и попал на видео

Боец ВСУ пытался украсть пылесос с автомойки в Краматорске и был пойман

Украинский военнослужащий пытался украсть пылесос с автомойки в Краматорске и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как боец кладет пылесос в машину, а затем садится в нее, чтобы уехать. Однако скрыться с места преступления ему не удалось — к автомобилю подошел охранник и заставил военного вернуть украденное.

Ранее военный эксперт Алексей Живов спрогнозировал сроки начала боев за Краматорск. По его словам, они могут начаться уже в первой половине 2026 года. «Особенно с учетом того, что продвижение также идет в районе Северска, Часов Яра. Большая часть Донбасса уже освобождена, остался только этот небольшой кусок», — отметил эксперт.