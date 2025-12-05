Предсказано скорое начало боев за крупный город в ДНР

Военный эксперт Живов: Бои за Краматорск могут начаться уже скоро

Бои за Краматорск могут начаться уже в первой половине 2026 года, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов. Он объяснил, что российские военный уже находятся в 10-20 километрах от города.

«С учетом того, что бои идут уже у Константиновки, в обозримом будущем их можно ожидать и в Краматорске, — сказал Живов. — Там в принципе все довольно близко. Особенно с учетом того, что продвижение также идет в районе Северска, Часов Яра. Большая часть Донбасса уже освобождена, остался только этот небольшой кусок».

Живов предупредил, что Краматорская агломерация является одной из самых хорошо укрепленных и подготовленных для оборонительных боев, потому работа российских военных там может оказаться достаточно непростой.

«Наши войска уже находятся на расстоянии 10-20 километров. Это позволяет использовать беспилотники, нарушать логистику противника. Думаю, в первой половине 2026 года уже могут начаться бои», — заключил Живов.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что бои за город Краматорск могут начаться в ближайшей перспективе. Он объяснил, что российские военные увеличили активность на участке фронта в направлении населенного пункта Малиновка, где расстояние до Краматорска составляет 16 километров.