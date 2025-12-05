Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 5 декабря 2025РоссияЭксклюзив

Предсказано скорое начало боев за крупный город в ДНР

Военный эксперт Живов: Бои за Краматорск могут начаться уже скоро
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бои за Краматорск могут начаться уже в первой половине 2026 года, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Алексей Живов. Он объяснил, что российские военный уже находятся в 10-20 километрах от города.

«С учетом того, что бои идут уже у Константиновки, в обозримом будущем их можно ожидать и в Краматорске, — сказал Живов. — Там в принципе все довольно близко. Особенно с учетом того, что продвижение также идет в районе Северска, Часов Яра. Большая часть Донбасса уже освобождена, остался только этот небольшой кусок».

Живов предупредил, что Краматорская агломерация является одной из самых хорошо укрепленных и подготовленных для оборонительных боев, потому работа российских военных там может оказаться достаточно непростой.

«Наши войска уже находятся на расстоянии 10-20 километров. Это позволяет использовать беспилотники, нарушать логистику противника. Думаю, в первой половине 2026 года уже могут начаться бои», — заключил Живов.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил, что бои за город Краматорск могут начаться в ближайшей перспективе. Он объяснил, что российские военные увеличили активность на участке фронта в направлении населенного пункта Малиновка, где расстояние до Краматорска составляет 16 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях России в случае отказа Украины от урегулирования

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Россиян предупредили о вреде привычки лежать после еды

    Россиянам назвали признаки опасных сделок с жильем

    Воры проникли в дом известного стримера и украли «все его барахло»

    Россияне потребовали 340 тысяч рублей за нравственные страдания из-за туалетов в самолете

    Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

    Попытку США сорвать план ЕС по замороженным российским активам объяснили

    Мужчина сбросил 20 килограммов и раскрыл секреты похудения

    Мужчина избил водителя скорой помощи в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok