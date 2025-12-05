Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:43, 5 декабря 2025Бывший СССР

Офицер ВСУ предрек скорые бои за Краматорск

Офицер ВСУ Алекс: В ближайшей перспективе могут начаться бои за Краматорск
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бои за город Краматорск могут начаться в ближайшей перспективе. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Как отметил украинский офицер, Вооруженные силы Российской Федерации увеличили активность на участке фронта в направлении населенного пункта Малиновка, где расстояние до Краматорска составляет 16 километров.

«С подобной тенденцией со временем может спокойно встать вопрос обороны города Краматорск», — добавил Алекс.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос обеспокоился, что пока внимание украинской общественности приковано к ситуации в Красноармейске и Димитрове, российские войска продолжают наступление на других участках фронта и могут попытаться форсировать Днепр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ВСУ врезался в «Грозный-Сити», на нескольких этажах обрушился фасад. Что известно об атаке на Чечню?

    Путин высказался о позиции Индии по конфликту на Украине

    Первый канал анонсировал важное заявление Долиной

    Популярный российский рэпер поплатился за пожелание для воров

    Террористическую ячейку сторонников всемирного халифата раскрыли в российском регионе

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Судьбу китайских кроссоверов в России прояснили

    Роспотребнадзор отреагировал на информацию о тестировании приезжающих из Чехии на гепатит

    Россиянам посоветовали носить популярную вещь 70-х

    Появились подробности о задержанном ФСБ российском депутате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok