Офицер ВСУ предрек скорые бои за Краматорск

Офицер ВСУ Алекс: В ближайшей перспективе могут начаться бои за Краматорск

Бои за город Краматорск могут начаться в ближайшей перспективе. Об этом заявил офицер ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Как отметил украинский офицер, Вооруженные силы Российской Федерации увеличили активность на участке фронта в направлении населенного пункта Малиновка, где расстояние до Краматорска составляет 16 километров.

«С подобной тенденцией со временем может спокойно встать вопрос обороны города Краматорск», — добавил Алекс.

Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос обеспокоился, что пока внимание украинской общественности приковано к ситуации в Красноармейске и Димитрове, российские войска продолжают наступление на других участках фронта и могут попытаться форсировать Днепр.