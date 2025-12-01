Украинский генерал обеспокоился возможным форсированием Днепра российскими войсками

Кривонос: Пока ВСУ отвлечены Красноармейском, ВС РФ могут форсировать Днепр

Пока внимание украинской общественности приковано к ситуации в Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде), российские войска продолжают наступление на других участках фронта и могут попытаться форсировать Днепр. Об этом предупредил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

Офицер обеспокоился ситуацией на лиманском направлении, которому следовало бы уделить больше внимания. Там, по его словам, есть опасность окружения, и ВСУ будут вынуждены отступить. Кроме того, ВС РФ намерены продвигаться в направлении Краматорска, что тоже вызывает опасения.

«Еще одна проблема — попытки русских активизироваться на херсонском и запорожском направлении. Понимая, что ресурсов у нас дефицит, то выход российских подразделений на правый берег Днепра полностью возможен», — подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что у украинских войск сложился эффект короткого одеяла — как бы ни тянули, одна сторона всегда будет мерзнуть. Генерал связал ситуацию с бездеятельностью политического руководства Украины по обеспечению армии.

Ранее замкомандира батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алексей Махринский сделал мрачный для Киева прогноз о судьбе Красноармейска. По его словам, вернуть утраченные позиции для ВСУ уже «объективно невозможно», а под контролем российских войск находится более половины территории города.

