Креативный директор погрузил офис в хаос из запахов и был уволен щепетильной начальницей

Пользователь Reddit с ником Chuluchillchill рассказала, как в офисе ее компании в Дубае (ОАЭ) появился новый креативный директор. Мужчина произвел приятное впечатление на онлайн-собеседованиях, однако при личном посещении возникла проблема, из-за которой его пришлось уволить.

«Моя начальница очень щепетильно относится к обстановке в офисе, уделяя пристальное внимание запахам, атмосфере и единой концепции рабочего пространства. Однако, когда пришел новый креативный директор, от него очень сильно пахло потом, и это было настолько заметно, что начальница тихо попросила секретаря распылить освежитель воздуха по всей комнате. Даже после этого запах держался гораздо дольше, чем кто-либо ожидал», — рассказала автор.

Ситуация повторилась в последующие несколько дней, после чего нового сотрудника вызвали на приватный разговор в отдел кадров, где вежливо попросили решить проблему. Униженный мужчина поехал домой, принял душ и переоделся, однако по возвращении его окружал настолько интенсивный аромат духов, что у его коллег закружились головы. Теперь отдел кадров вынужден был провести беседу уже насчет этого запаха.

«Спустя неделю он пришел без запаха, и все испытали облегчение. Но всего через три дня запах вернулся. На этот раз отдел кадров вынес мужчине официальное письменное предупреждение. Он снова пошел домой, чтобы принять душ и переодеться, а после обеда приехал, чтобы продолжить работу. К сожалению, этот цикл повторился трижды», — ужаснулась хаосу из запахов девушка.

В итоге начальница автора приняла решение расторгнуть контакт с креативным директором. Она объяснила мужчине, что не может эффективно работать, когда в офисе постоянно стоит сильный неприятный запах.

Ранее другой пользователь Reddit оказался на грани увольнения из-за написанного им в лифте слова. Он объяснил, что пальцем вывел в пыли на стене слово «пенис» из-за «подросткового инстинкта».