Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:02, 21 июля 2026Интернет и СМИ

Креативный директор погрузил офис в хаос из запахов и был уволен щепетильной начальницей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Koldunov / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Chuluchillchill рассказала, как в офисе ее компании в Дубае (ОАЭ) появился новый креативный директор. Мужчина произвел приятное впечатление на онлайн-собеседованиях, однако при личном посещении возникла проблема, из-за которой его пришлось уволить.

«Моя начальница очень щепетильно относится к обстановке в офисе, уделяя пристальное внимание запахам, атмосфере и единой концепции рабочего пространства. Однако, когда пришел новый креативный директор, от него очень сильно пахло потом, и это было настолько заметно, что начальница тихо попросила секретаря распылить освежитель воздуха по всей комнате. Даже после этого запах держался гораздо дольше, чем кто-либо ожидал», — рассказала автор.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Люди по всему миру теряют интерес к работе. Что с ними происходит?
Люди по всему миру теряют интерес к работе.Что с ними происходит?
7 ноября 2025

Ситуация повторилась в последующие несколько дней, после чего нового сотрудника вызвали на приватный разговор в отдел кадров, где вежливо попросили решить проблему. Униженный мужчина поехал домой, принял душ и переоделся, однако по возвращении его окружал настолько интенсивный аромат духов, что у его коллег закружились головы. Теперь отдел кадров вынужден был провести беседу уже насчет этого запаха.

«Спустя неделю он пришел без запаха, и все испытали облегчение. Но всего через три дня запах вернулся. На этот раз отдел кадров вынес мужчине официальное письменное предупреждение. Он снова пошел домой, чтобы принять душ и переодеться, а после обеда приехал, чтобы продолжить работу. К сожалению, этот цикл повторился трижды», — ужаснулась хаосу из запахов девушка.

В итоге начальница автора приняла решение расторгнуть контакт с креативным директором. Она объяснила мужчине, что не может эффективно работать, когда в офисе постоянно стоит сильный неприятный запах.

Ранее другой пользователь Reddit оказался на грани увольнения из-за написанного им в лифте слова. Он объяснил, что пальцем вывел в пыли на стене слово «пенис» из-за «подросткового инстинкта».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну. Что предшествовало скандалу?
    В российском городе произошел крупный пожар
    Женщин-штурмовиков ВСУ предупредили о последствиях попадания в плен
    Россиянам спрогнозировали курс доллара до конца лета
    Сжатие Луны объяснили
    Креативный директор погрузил офис в хаос из запахов и был уволен щепетильной начальницей
    Глава АвтоВАЗа подтвердил появление турбомотора на новейшем кроссовере Lada для россиян
    На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Сырского
    Боец ВСУ попытался отправить почтой украденные ворота
    Россиянка описала столицу Армении словами «город на один раз»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok