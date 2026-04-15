02:31, 15 апреля 2026Интернет и СМИ

Мужчина оказался на грани увольнения из-за одного написанного им в лифте слова

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользователь Reddit с ником Hint-Of-Feces рассказал о собственной глупости, которая может обернуться для него серьезными проблемами на работе. Инцидент произошел, когда он ехал в офис на лифте.

«Я работаю на верхнем этаже здания, и лифт может ехать целую вечность. Внезапно во мне проснулся какой-то подростковый инстинкт и я пальцем вывел в пыли на стене слово "пенис". Доехав, я напрочь забыл об этой истории», — написал он.

Придя следующим утром в здание, он обнаружил толпу возле того же лифта. Краем уха он услышал, что люди обсуждают непристойную надпись. Более того, они уже сфотографировали ее и отправили снимок генеральному директору компании. Расходясь, участники обсуждения констатировали, что вынуждены будут запросить записи с камер наблюдения.

«В последнее время моя жизнь складывается довольно паршиво, и мысль о том, что меня могут уволить за такую ​​глупость и ребячество, доводит мою тревогу до предела. Думаю, завтра меня ждет дисциплинарное взыскание», — заключил мужчина.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как случайно стал причиной перемен в жизни старой знакомой. По словам мужчины, они встретились спустя 15 лет, после чего женщина моментально уволилась.

