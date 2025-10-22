Продавщица встретила старого покупателя спустя 15 лет и моментально уволилась

Пользователь Reddit с ником Turtleofdoomm рассказал о том, как случайно стал причиной перемен в жизни старой знакомой. По словам мужчины, они встретились спустя 15 лет, после чего женщина моментально уволилась.

Он рассказал, что в 2010 году познакомился с продавщицей в небольшой кофейне в расположенном неподалеку торговом центре. «Эмили, дружелюбная девушка чуть старше двадцати лет, в конце концов начала меня узнавать. Обычно мы немного болтали, прежде чем я возвращался на работу. Однако спустя пару лет я уволился и переехал в другой штат», — написал автор.

Однако через 15 лет судьба вновь занесла его в родной город. Возвращаясь с одной из деловых встреч, он решил поискать в торговом центре ту кофейню. К его удивлению, она все еще работала, но что шокировало его по-настоящему, так это стоявшая за прилавком Эмили. Покупатель напомнил ей, кто он такой, и она его сразу же узнала.

«Тогда, 15 лет назад, она упоминала, что учится на юридическом факультете, поэтому я спросил, чем в итоге все закончилось. Полушутя я предположил, что она, должно быть, уже тайно владеет этой кофейней, или же в ней отлично платят, раз она не поменяла место работы за такое время», — рассказал Turtleofdoomm.

Спустя пару дней он снова зашел в кофейню, чтобы попрощаться перед отъездом. Но внутри он встретил владельца заведения, рассказавшего, что Эмили внезапно уволилась накануне. По его словам, женщина уходила в слезах, крича, что тратит свою жизнь напрасно.

