Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:10, 22 октября 2025Интернет и СМИ

Продавщица встретила старого покупателя спустя 15 лет и моментально уволилась

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Turtleofdoomm рассказал о том, как случайно стал причиной перемен в жизни старой знакомой. По словам мужчины, они встретились спустя 15 лет, после чего женщина моментально уволилась.

Он рассказал, что в 2010 году познакомился с продавщицей в небольшой кофейне в расположенном неподалеку торговом центре. «Эмили, дружелюбная девушка чуть старше двадцати лет, в конце концов начала меня узнавать. Обычно мы немного болтали, прежде чем я возвращался на работу. Однако спустя пару лет я уволился и переехал в другой штат», — написал автор.

Однако через 15 лет судьба вновь занесла его в родной город. Возвращаясь с одной из деловых встреч, он решил поискать в торговом центре ту кофейню. К его удивлению, она все еще работала, но что шокировало его по-настоящему, так это стоявшая за прилавком Эмили. Покупатель напомнил ей, кто он такой, и она его сразу же узнала.

«Тогда, 15 лет назад, она упоминала, что учится на юридическом факультете, поэтому я спросил, чем в итоге все закончилось. Полушутя я предположил, что она, должно быть, уже тайно владеет этой кофейней, или же в ней отлично платят, раз она не поменяла место работы за такое время», — рассказал Turtleofdoomm.

Спустя пару дней он снова зашел в кофейню, чтобы попрощаться перед отъездом. Но внутри он встретил владельца заведения, рассказавшего, что Эмили внезапно уволилась накануне. По его словам, женщина уходила в слезах, крича, что тратит свою жизнь напрасно.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как допустил на работе оплошность. По словам мужчины, накануне своего увольнения он решил написать письмо начальнику, в котором бы высказал все, что о нем думает.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    В Италии заявили о дистанцировании Трампа от Зеленского

    США предложили энергетическим компаниям доступ к оружейному плутонию

    Медведь набросился на бегуна и переломил ему кости надвое

    Мужчинам подсказали способ быстро оценить качество эрекции

    Сальдо заявил о минировании ВСУ зданий в Херсоне

    Водительские права начнут аннулировать при наличии заболеваний

    Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

    В Ирландии начались акции протеста после изнасилования девочки в лагере для беженцев

    Стали известны причины разрушения гробницы Тутанхамона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости