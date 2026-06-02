Бортпроводник раскрыл правду о сексе пассажиров на борту

Пользователь Reddit с ником Eastern_Football_998 рассказал о том, сталкивался ли он с попытками пассажиров заняться сексом на высоте. Австралиец уточнил, что в самолетах того класса, на котором он работает, сделать это было бы непросто.

«Я никогда никого не ловил, потому что обслуживаю рейсы на региональных реактивных самолетах (имеются ввиду узкофюзеляжные авиалайнеры вместимостью от 30 до 110 пассажиров, — прим. «Ленты.ру»), там это было бы слишком очевидно. Но я видел, как одна девушка делала минет своему возлюбленному прямо в кресле, накрывшись сверху курткой», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что не позволил парочке довести дело до конца, пригрозив встречей с полицией по прибытии в пункт назначения и напомнив, что на борту есть дети.

Ранее другая пользовательница Reddit, работавшая стюардессой в крупной авиакомпании, рассказала о самой смешной истерике у пассажира, с которой она сталкивалась. По ее словам, это произошло во время взлета воздушного судна.