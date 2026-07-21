Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 21 июля 2026Путешествия

Россиянка описала столицу Армении словами «город на один раз»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sun_Shine / Shutterstock / Fotodom

Россиянка Елизавета приехала в столицу Армении Ереван и описала его словами «город на один раз». Ее впечатления и отзывы других соотечественников опубликовал сервис покупки билетов «Авиасейлс» в блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь Елизавете не понравилось, что город слишком компактный — буквально все достопримечательности Еревана она обошла уже в первый день. «В какой-то момент заметила, что снова и снова хожу по одним и тем же улицам. Но не потому, что они мне настолько понравились, — просто все основные локации оказались сосредоточены в одном районе», — отметила она.

Материалы по теме:
Какие страны открыты для россиян в 2026 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2026 году?Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
2 декабря 2025
Старше Рима и дружелюбнее мегаполисов. Что притягивает туристов в Ереван и чем там заняться?
Старше Рима и дружелюбнее мегаполисов.Что притягивает туристов в Ереван и чем там заняться?
4 ноября 2025

Также своими эмоциями после поездки поделилась соотечественница Мария Царькова. Она дважды была в Ереване и убедилась, что город подходит исключительно для короткой остановки. Ее не впечатлили основные достопримечательности, а также старейший район Конд. «Я хотела насладиться старой застройкой и стрит-артом, а на деле увидела, как люди живут в полуразрушенных зданиях, на улицах тусуется местная шпана, а прохожие явно не привыкли к туристам», — рассказала Мария. Помимо этого, она призналась, что город не вызвал у нее желание исследовать. «Даже фотографий из тех поездок осталось совсем немного — просто потому, что взгляд почти ни за что не цеплялся», — заключила она.

россиянин Леонид Рудь, который съездил в столицу Армении в 2023 году, рассказал, что в Ереване старался добираться до всех нужных локаций на общественном транспорте, и каждый раз либо автобус не приезжал вообще, либо опаздывал. Он вспоминает, что в середине путешествия пересел на такси, но чувствовал себя некомфортно — водители всегда удивлялись его привычке пристегиваться. При этом в большинстве случаев ремень безопасности был сломан.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Ереване и описала свое знакомство с местными жителями словами «личные вопросы — это норма». Туристка отметила, что в Армении к россиянам относятся очень хорошо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия потребовала от итальянских дипломатов покинуть страну. Что предшествовало скандалу?
    В российском городе произошел крупный пожар
    Женщин-штурмовиков ВСУ предупредили о последствиях попадания в плен
    Россиянам спрогнозировали курс доллара до конца лета
    Сжатие Луны объяснили
    Креативный директор погрузил офис в хаос из запахов и был уволен щепетильной начальницей
    Глава АвтоВАЗа подтвердил появление турбомотора на новейшем кроссовере Lada для россиян
    На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Сырского
    Боец ВСУ попытался отправить почтой украденные ворота
    Россиянка описала столицу Армении словами «город на один раз»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok