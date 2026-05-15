03:30, 15 мая 2026Путешествия

Россиянка описала Армению словами «личные вопросы — это норма»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: vic_nick / Shutterstock / Fotodom  

Опытная путешественница Елена Лисейкина побывала в Ереване и описала свое знакомство с местными жителями словами «личные вопросы — это норма». Наблюдениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Туристка отметила, что в Армении к россиянам относятся очень хорошо. Сперва она удивилась, что граждане этой страны расспрашивают путешественников очень подробно: их интересует не только то, откуда родом приезжий, но и есть ли у него дети, жена или супруг.

Они также обязательно спросят, приехал человек один или с компанией. «Это не бестактность, это интерес. Настоящий. Армяне так устроены — чужой человек для них повод узнать историю, а не просто пройти мимо. Через десять минут разговора ты уже не турист, а гость», — объяснила Лисейкина.

Россиянка отметила, что однажды остановилась посреди дороги, чтобы свериться с маршрутом, и ей тут же предложили помощь. «Никаких признаков того, что мне было плохо. Просто человек увидел туристку, которая остановилась, и решил убедиться, что все в порядке. Я потом еще долго об этом думала», — призналась туристка.

Путешественница подчеркнула, что Армения приятно удивила ее не только горами и достопримечательностями, но и радушным отношением к приезжим.

Ранее Лисейкина описала несколько достопримечательностей России фразой «не советую ехать». На первом месте в списке автора публикации оказался курортный поселок Домбай в Карачаево-Черкесии.

