09:04, 13 мая 2026

Тревел-блогерша описала несколько достопримечательностей России фразой «не советую ехать»

Алина Черненко

Фото: Well-read MountainMan / Wikimedia

Опытная путешественница Елена Лисейкина описала несколько достопримечательностей России фразой «не советую ехать». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

На первом месте в списке автора публикации оказался курортный поселок Домбай в Карачаево-Черкесии. По ее словам, горы там прекрасные, природа — великолепная, однако стоит опустить взгляд вниз от горных пиков, и картинка сразу меняется.

«Рынок, разношерстная застройка, ощущение, что поселок рос сам по себе, без общего плана. Чтобы попасть к канатной дороге, нужно пройти через торговые ряды, к мосту — тоже. Вокруг какие-то недостроенные здания, листы ржавого железа, выцветшие и покосившиеся вывески», — ужаснулась тревел-блогерша, добавив, что в Домбае к тому же высокие цены и плохой сервис.

Вторая достопримечательность в антирейтинге россиянки — Чегемское ущелье в Кабардино-Балкарии. Вся дорога вдоль него — это плотный торговый ряд с лотками с сувенирами, шашлычными, верблюдами и осликами для фотографий. «Немного грустно, когда природный объект такого масштаба конкурирует за внимание с лотками с носками и зазывалами», — пояснила она.

На третье место автор поместила поселок Листвянка на берегу Байкала. Его вид, по мнению путешественницы, портят рынок, плотная застройка и местами неудобная улица без нормального тротуара. «В какой-то момент ловишь себя на странной мысли: ты стоишь на берегу одного из самых известных озер мира, а тот хаос, что вокруг, просто не соответствует ему. Более того, хочется отсюда уехать поскорее», — посетовала она.

Кроме того, в антирейтинг Лисейкиной попали Санкт-Петербург, Великий Устюг, Дольмены в Краснодарском крае и гора Кольцо в Кисловодске.

Ранее эта же тревел-блогерша описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной». В частности, Сочи она назвала «королем майских разочарований».

