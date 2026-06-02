13:02, 2 июня 2026Путешествия

Россияне массово заинтересовались некурортными регионами страны для отдыха

Самарская область, ХМАО и Удмуртия набрали популярность у туристов весной 2026 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские туристы массово заинтересовались некурортными регионами страны для отдыха — Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Удмуртия набрали наибольшую популярность по спросу весной 2026 года. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip и ВТБ, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В сравнении с 2025 годом, рост интереса к Самарской области вырос на 45,9 процента, ХМАО — на 45,7 процента, Удмурская Республика стала популярнее на 44 процента. В топ направлений с самым быстрорастущим спросом попали также Оренбургская, Астраханская и Ульяновская области.

Однако лидерами по числу посещений год от года остается Санкт-Петербург — доля отельных заказов здесь составила 15,6 процента от доли заказов среди всех регионов. На втором месте Краснодарский край (11,9 процента), а третью строчку занял Татарстан, потеснив Московскую область — она оказалась на четвертом месте. Пятой в списке стала Свердловская область.

Уточняется, что весной средняя стоимость проживания за одну ночь в российских отелях составила 7,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне массово устремятся на летний отдых в один регион страны. Аналитики выяснили, что путешественники стали искать новые точки притяжения.

