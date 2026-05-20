Россияне массово устремятся на летний отдых в один регион страны

Российские туристы массово устремятся на летний отдых в 2026 году в один регион страны — спрос на поездки в Хакасию взлетел на 150 процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что путешественники стали искать новые точки притяжения, в числе которых оказалась и Хакасия. Стоимость проживания в сутки там составляет 6,2 тысячи рублей. Республика Адыгея также показала рост на 63 процента со средним ценником за ночь в 12 тысяч рублей. На третьем месте среди активно растущих направлений расположилась Владимирская область, показавшая повышение спроса на 23 процента. Стоимость жилья там составляет 11,2 тысячи рублей.

При этом, отмечают эксперты, прежде популярные Кавказ и Дальний Восток теряют актуальность. Значительно снизился интерес россиян к Сахалинской области (70 процентов), Северной Осетии (66 процентов), Марий Эл (61 процент), Дагестану (58 процентов), Карачаево-Черкесии (52 процента).

«Спад на Северном Кавказе (Северная Осетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия) носит характер естественной коррекции. В 2022-2024 годах эти регионы пережили небывалый наплыв гостей. Однако местная инфраструктура не всегда поспевала за растущим потоком, что неизбежно привело к повышению цен», — отметили аналитики.

Ранее российским туристам назвали самые выгодные направления для отдыха летом 2026 года. По данным аналитиков, дешевле всего слетать в Армению — средняя стоимость билета составит 17,1 тысячи рублей.