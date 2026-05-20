«Арис» объявил об уходе Кокорина

«Арис» объявил об уходе Александра Кокорина

Кипрский футбольный клуб «Арис» объявил об уходе российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщается на сайте команды.

«Александр присоединился к нам по ходу чемпионского сезона и сразу стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей — никто с начала новой эры клуба не отличался больше за один сезон», — заявили в клубе. Там добавили, что прощальным матчем нападающего станет игра с АЕКом.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». Он также играл за итальянскую «Фиорентину».