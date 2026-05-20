Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:26, 20 мая 2026Спорт

«Арис» объявил об уходе Кокорина

«Арис» объявил об уходе Александра Кокорина
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images

Кипрский футбольный клуб «Арис» объявил об уходе российского форварда Александра Кокорина. Об этом сообщается на сайте команды.

«Александр присоединился к нам по ходу чемпионского сезона и сразу стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей — никто с начала новой эры клуба не отличался больше за один сезон», — заявили в клубе. Там добавили, что прощальным матчем нападающего станет игра с АЕКом.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за «Арис» 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Кокорин выступает за «Арис» с 2022 года. В первом сезоне вместе с клубом он выиграл чемпионат Кипра. В России нападающий выступал за московское «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». Он также играл за итальянскую «Фиорентину».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали «страшилкой против вертолетов»

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Бывший депутат ответит за взрыв на заправке в Пятигорске

    В Южной Осетии высказались о налаживании отношений с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok