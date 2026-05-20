17:09, 20 мая 2026Силовые структуры

Двое россиян получили до 20 лет колонии за финансирование иностранного государства

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Воронеже осудили двух мужчин за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в феврале 2024 года 32-летний Вадим Дорожкин и 27-летний Азиз Попов установили конфиденциальный контакт с представителями иностранного государства и после этого выполняли их задания.

Также Дорожкин осуществлял переводы цифровой валюты на финансирование и обеспечение вооруженных сил и спецслужб иностранного государства, в том числе националистического объединения.

Суд приговорил Дорожкина к 20 годам, а Попова к 16 годам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после изучения запрещенных материалов в интернете.

