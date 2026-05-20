В России одобрили закон о новых льготах для наследников бойцов СВО

Совет Федерации одобрил закон о новых льготах для наследников бойцов специальной военной операции (СВО). Речь идет об освобождении от уплаты госпошлины за регистрацию транспортных средств, полученных в наследство от военных, передает РИА Новости.

На новую льготу могут рассчитывать супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сестры участников СВО, а также наследники волонтеров, работавших в зоне СВО и прилегающих к ней регионах — Луганской и Донецкой Народных Республик, Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Запорожской, Курской, Ростовской, Херсонской областях и Севастополе.

Норма должна вступить в силу со дня официального опубликования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право на бесплатное образование в вузах и колледжах вдовам участников СВО. Обязательным условием для предоставления льготы является отсутствие повторного брака.