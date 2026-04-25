12:27, 25 апреля 2026Россия

Вдовы участников СВО получили право бесплатно поступать в вузы и колледжи

Путин предоставил право на бесплатное образование вдовам участников СВО
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право на бесплатное образование вдовам участников специальной военной операции (СВО). Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Как следует из закона, супруги погибших бойцов теперь смогут бесплатно поступать в вузы и колледжи. Инициатива коснется жен не только участников СВО, но и ополченцев Донбасса, а также участников иных боевых действий на территориях других государств. Льгота предоставляется в пределах выделенной квоты и в приоритетном порядке, а обязательным условием для ее предоставления является отсутствие повторного брака.

Ранее Госдума приняла закон о поддержке неофициальных жен бойцов СВО. Гражданские жены смогут претендовать на льготы и выплаты, если докажут в суде факт совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

