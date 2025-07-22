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16:16, 22 июля 2025Россия

Госдума наделила неофициальных жен бойцов СВО правом на получение выплат

Госдума приняла закон о праве гражданских жен бойцов СВО на льготы и выплаты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве неофициальных жен бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине на льготы и выплаты, передает ТАСС.

Согласно принятому закону, гражданские жены участников СВО смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

Льготы для гражданских жен военнослужащих могут быть установлены федеральными правовыми актами правительства России. Уточняется, что дополнительные меры соцподдержки смогут устанавливать региональные органы власти и органы местного самоуправления.

Ранее Госдума разрешила вдовам бойцов СВО использовать их автомобили до вступления в наследство. Этот закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

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