Госдума наделила неофициальных жен бойцов СВО правом на получение выплат

Госдума приняла закон о праве гражданских жен бойцов СВО на льготы и выплаты

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве неофициальных жен бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине на льготы и выплаты, передает ТАСС.

Согласно принятому закону, гражданские жены участников СВО смогут претендовать на меры поддержки, если докажут в суде факты совместного проживания и ведения общего хозяйства в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка.

Льготы для гражданских жен военнослужащих могут быть установлены федеральными правовыми актами правительства России. Уточняется, что дополнительные меры соцподдержки смогут устанавливать региональные органы власти и органы местного самоуправления.

Ранее Госдума разрешила вдовам бойцов СВО использовать их автомобили до вступления в наследство. Этот закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.