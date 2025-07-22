В России вдовам бойцов СВО дали дополнительные права до вступления в наследство

Госдума разрешила вдовам бойцов СВО использовать авто до вступления в наследство

В Госдуме приняли закон, дающий вдовам бойцов специальной военной операции (СВО) России на Украине дополнительные права до вступления в наследство. Речь идет об использовании автомобиля, передает ТАСС

Пользоваться машиной вдовы смогут, если транспортное средство является совместной собственностью супругов. Если это не так, но автомобиль находится во владении женщины, она будет вправе им пользоваться на основании документов, выданных нотариусом.

Также россиянки получили право заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в отношении транспортного средства не вернувшегося из зоны СВО мужа.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней со дня его официального опубликования.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки о льготах для неофициальных жен бойцов СВО. В частности, они смогут претендовать на выплаты.