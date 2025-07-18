В России одобрили поправки о льготах для гражданских жен бойцов СВО

Комитет ГД по обороне одобрил поправки о льготах гражданским женам бойцов СВО

Комитет Госдумы (ГД) по обороне одобрил поправки о льготах для гражданских жен бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Законопроект также устанавливает условия получения мер поддержки, передает ТАСС.

Согласно инициативе, неофициальные жены участников СВО смогут претендовать на «гробовые» выплаты и иные меры поддержки, полагающиеся вдовам, при соблюдении ряда условий. Им нужно будет доказать, что в течение трех лет до призыва или заключения контракта они совместно проживали и вели общее хозяйство.

Однако есть исключения. Доказывать в суде факт совместного проживания не придется в двух случаях: если пара ранее состояла в зарегистрированном браке или у них есть общий несовершеннолетний ребенок.

Ранее правительство России подписало постановление о введении меры поддержки для вдов участников СВО. Они смогут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья при соблюдении ряда условий.