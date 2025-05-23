«Некоторых после ночи с ними находили мертвыми». Военные рассказали о «черных вдовах» и «мальвинках» на СВО

«Лента.ру»: Бойцы СВО погибали после ночи с женщинами, передающими данные ВСУ

Российские военные рассказали, что в зоне специальной военной операции (СВО) появились женщины, которых называют «черными вдовами» и «мальвинками». Первые охотятся за выплатами, которые положены участникам спецоперации, а вторые якобы могут передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные, получившие от российских военных. Об этом рассказали опрошенные «Лентой.ру» бойцы.

Так, командир взвода с позывным Бист выразил мнение, что военные, завязавшие роман на СВО, осознают, что от них хотят денег. По его словам, такие «здоровые парни с деньгами, голодные до женского внимания», становятся целью для оставшихся в районе боевых действий девушек, которым остается только «пойти в кафе, подмигнуть». В результате некоторые военные ведут двойную жизнь.

Один знакомый развелся с женой, а еще двое просто виделись с женщинами. Говорили, что любят жен, а тут просто развлекаются военнослужащий с позывным Бист

При этом Бист заявил, что теперь все чаще вдов бойцов спецоперации волнуют выплаты, а не жизнь супруга. Если раньше родственники чаще интересовались поиском тела, то теперь, судя по числу обращений, их больше волнует вопрос выплат. «Я видел, когда женщина выходила замуж два или три раза за штурмовиков. При среднем сроке его жизни можно успеть выскочить замуж три или четыре раза за год», — сказал Бист.

Также военные рассказали о существовании в зоне боевых действий девушек, которых называют «мальвинками». Боец с позывным Беркут пояснил, что это секс-работницы, услугами которых пользуются некоторые бойцы СВО. Эти девушки могут передавать Вооруженным силам Украины данные, которые они получили от российских военных. Некоторых военных после ночи с ними находили мертвыми, заявил солдат Малой. Однако, по мнению опрошенных «Лентой.ру» участников СВО, «мальвинки» — явление не слишком распространенное.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Попавших в зону СВО бойцов предупреждают об опасности отношений в зоне боевых действий

Командир Бист рассказал, что бойцов, попавших в зону СВО, сразу предупреждают об опасности отношений в зоне боевых действий.

«Обычно говорят, что если ты будешь спать с украинкой, то есть риск, что живым можешь не вернуться. Но думаю, что говорят так не из-за агентов ВСУ, а чтобы солдат не начал все время пить, ходить к проституткам», — подчеркнул он.

За романами в зону СВО приезжают также женщины-инструкторы и гуманитарные работницы, добавил Бист. По его мнению, рассказы о «мальвинках» — байки. В реальности речь идет не о диверсионной деятельности, а о желании получить деньги. Мужчины, в свою очередь, используют это времяпрепровождение как способ отвлечься от боевых задач.

Такой феномен, как «мальвинки» же, по мнению бойца, может иметь место из-за редких отпусков военных и системы выплат, которая мотивирует не беречь себя. Некоторые военные подписывают контракты из-за ощущения собственной ненужности или под давлением родственников.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Госдуме прокомментировали сообщения о «черных вдовах» на СВО

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила о подготовке законопроекта, который защитит имущество участников спецоперации, но только в случае развода.

Парламентарий рассказала, что такое явление, как «черные вдовы», в обществе действительно есть, в связи с чем депутаты профильных комитетов готовят законопроект, защищающий имущество участников спецоперации от раздела после инициированного женой развода. В этом случае также не подлежат разделу и выплаты на военнослужащего, уточнила она.

Что касается «черных вдов», отсутствие нравственности нельзя регулировать юридически. И в данном случае если это мошенничество, то, конечно, доказывает это суд. Если это добровольное оформление брака и парень погиб, мы с вами не сможем здесь ничего сделать

Нина Останина депутат Госдумы

Госдума одобрила законопроект о максимальном сроке выплат раненым участникам СВО

Ранее сообщалось, что после жалоб участников СВО депутаты Госдумы одобрили законопроект об установлении максимального срока выплат военнослужащим по ранению.

Как следует из текста проекта закона, предполагается, что после получения полного комплекта документов, необходимых для выплаты по ранению, ведомство должно провести их проверку в течение 15 дней, а затем перечислить бойцу СВО деньги — также в срок, не превышающий 15 дней.

Авторы инициативы пояснили, что на сегодняшний день законом не ограничен срок предоставления выплаты, ввиду чего происходят задержки и поступают жалобы от военных.