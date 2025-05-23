В Госдуме прокомментировали сообщения о «черных вдовах» на СВО

Депутат Останина: Черных вдов на СВО можно наказать только при мошенничестве

Сейчас готовится законопроект, который защитит имущество участников спецоперации, но только в случае развода, рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось о «черных вдовах», которые охотятся за посмертными выплатами военнослужащих. Среди них есть и те, кто за время боевых действий успел трижды выйти замуж за российских штурмовиков.

Парламентарий рассказала, что такое явление в обществе действительно есть, в связи с чем депутаты профильных комитетов готовят законопроект, защищающий имущество участников спецоперации от раздела после инициированного женой развода. В этом случае также не подлежат разделу и выплаты на военнослужащего, уточнила она.

«Что касается "черных вдов", отсутствие нравственности нельзя регулировать юридически. И в данном случае, если это мошенничество, то, конечно, доказывает это суд. Если это добровольное оформление брака и парень погиб, мы с вами не сможем здесь ничего сделать», — заключила Останина.

О «черных вдовах» и «мальвинках» из фронтовых регионов в апреле рассказала общественница Анастасия Кашеварова. По ее словам, мошенницы передают сведения противнику, а также женят на себе бойцов и получают выплаты после их смерти.